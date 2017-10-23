США и Россия оказались главными загрязнителями космоса

Издание Business Insider провело исследование и выяснило, какие страны оставляют самое большое количество мусора на околоземной орбите. Этими странами оказались США, Россия и Китай.

По информации издания, почти 95% того, что кружит в космосе, это отходы. Как правило, ими становятся потерявшие управление космические станции, использованные части ракеты, сломанные спутники, инструменты, потерянные астронавтами.

Оказалось, что больше всего крупных отходов оставляют Соединенные Штаты Америки. На их счету 3999 тыс. крупных обломков из 6211 тыс. единиц мусора. Зато больше всего единиц мусора «выбрасывает» в космос Россия – 6515 тыс. отходов. Правда, крупных у нас меньше – 3861 тыс.

У Китая количество крупных обломков оказалось выше, чем число полезных устройств. Страна располагает 254 спутниками и выпускает в космос 3475 тыс. обломков из 3839 единиц отходов, пишут «Известия».