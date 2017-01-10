Стало известно, что человек начинает стареть после 39 лет

Ученые из США сделали сенсационное заявление о том, что современный человек начинает стареть только в 39 лет.
По мнению исследователей, с этого периода умственные способности человека начинают угасать, а также нарушаются функции опорно-двигательного аппарата.
По мнению ученых, в 39 лет у человека значительно сокращается выработка миелина – специального вещества, которое выполняет защитную функцию для нервных клеток.
В свою очередь, снижение количества выработки миелина оказывает влияние на развитие физических и когнитивных функций человека.
Фото: pixabay.com
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