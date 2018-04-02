Стало известно, сколько еще стартов пройдет в 2018 году с космодрома «Восточный»

Александр
Автор: Александр Апрель 2, 2018 11:45

Два старта планируется осуществить до конца 2018 года с космодрома «Восточный». Оба пуска проведут ближе к концу года, а пока будет идти интенсивная подготовка. Только недавно, в феврале, с дальневосточного космодрома на орбиту вывели спутники дистанционного наблюдения Земли "Канопус-В" №3 и №4.

Как стало известно РИА Новости, здесь пройдут запуски космического аппарата "Метеор-М" №2.2 и двух "Канопус-В" №5 и №6. Все космические аппараты находятся в высокой степени готовности. Осенью ответственные лица назовут конкретную дату отправки на орбиту.

Всего с «Восточного» в космос провели три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах

Справка

Спутники серии "Канопус-В" предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника серии "Канопус".

Метеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один спутник серии "Метеор".

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Александр
Автор: Александр Апрель 2, 2018 11:45
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  • Дмитрий

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    Отличная статья

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  • Николай

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  • Татьяна

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