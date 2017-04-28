Стивен Хокинг: Искусственный интеллект может убить человечество

Известный британский ученый Стивен Хокинг заявил, что в будущем искусственный интеллект может стать причиной гибели человеческой цивилизации.
«Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет», – подчеркнул ученый во время своего выступления на Глобальной конференции мобильного интернета в китайской столице.
Хокинг опасается, что новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его беспомощным перед природой, пишет «ТАСС». В условиях эволюции это означает верную гибель.
Однако, отметил он, при умелом подходе искусственный разум способен решить основную часть проблем человечества.
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