Стивен Хокинг: Искусственный интеллект может убить человечество

Александр
Автор: Александр Апрель 28, 2017 11:45

Известный британский ученый Стивен Хокинг заявил, что в будущем искусственный интеллект может стать причиной гибели человеческой цивилизации.   

«Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет», – подчеркнул ученый во время своего выступления на Глобальной конференции мобильного интернета в китайской столице.

Хокинг опасается, что новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его беспомощным перед природой, пишет «ТАСС». В условиях эволюции это означает верную гибель.

Однако, отметил он, при умелом подходе искусственный разум способен решить основную часть проблем человечества.  

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