Стивен Хокинг: Земля превратится в Венеру, а океаны закипят

Знаменитый астрофизик Стивен Хокинг рассказал, какое будущее ожидает Землю. По его словам, планета со временем превратится в Венеру.
Из-за деятельности человека на Земле могут идти кислотные дожди, и вода в океанах закипит. На Венере – почти такая же климатическая ситуация, сообщает «Федеральное агентство новостей». По предположению ученого, процесс глобального потепления на нашей планете может достичь невозврата. И тогда люди не в силах будут бороться с последствиями.
Однако коллеги версию Хокинга не поддержали. Они объяснили свое мнение тем, что Земля больше удалена от Солнца, чем Венера. При этом ученые не могли не согласиться с тем, что проблема глобального потепления имеет место и стоит достаточно остро.
Фото: Doug Wheller, wikimedia.org.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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