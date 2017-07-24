Стивен Хокинг: Земля превратится в Венеру, а океаны закипят

Знаменитый астрофизик Стивен Хокинг рассказал, какое будущее ожидает Землю. По его словам, планета со временем превратится в Венеру.

Из-за деятельности человека на Земле могут идти кислотные дожди, и вода в океанах закипит. На Венере – почти такая же климатическая ситуация, сообщает «Федеральное агентство новостей». По предположению ученого, процесс глобального потепления на нашей планете может достичь невозврата. И тогда люди не в силах будут бороться с последствиями.

Однако коллеги версию Хокинга не поддержали. Они объяснили свое мнение тем, что Земля больше удалена от Солнца, чем Венера. При этом ученые не могли не согласиться с тем, что проблема глобального потепления имеет место и стоит достаточно остро.

Фото: Doug Wheller, wikimedia.org.