Стивен Хокинг: Земля превратится в Венеру, а океаны закипят

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 15:46

Знаменитый астрофизик Стивен Хокинг рассказал, какое будущее ожидает Землю. По его словам, планета со временем превратится в Венеру.

Из-за деятельности человека на Земле могут идти кислотные дожди, и вода в океанах закипит. На Венере – почти такая же климатическая ситуация, сообщает «Федеральное агентство новостей». По предположению ученого, процесс глобального потепления на нашей планете может достичь невозврата. И тогда люди не в силах будут бороться с последствиями.

Однако коллеги версию Хокинга не поддержали. Они объяснили свое мнение тем, что Земля больше удалена от Солнца, чем Венера. При этом ученые не могли не согласиться с тем, что проблема глобального потепления имеет место и стоит достаточно остро.

Фото: Doug Wheller, wikimedia.org. 

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Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 15:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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