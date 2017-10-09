Страшный прогноз: 12 октября на Землю может упасть астероид

Александр
Автор: Александр Октябрь 9, 2017 09:46

Вопросы космоса требуют иногда молниеносных ответов, когда дело касается глобальной катастрофы из-за падения метеорита.

Начнем по порядку, накануне астроном из Университета Техаса Джудит Рис заявил, что 12 октября наша планета может стать жертвой столкновения с космическим объектом.

Ученые дали прогноз, что в сторону Земли летит астероид, который по размерам равен двум челябинским метеоритам. Диаметр составляет 40 метров.

Впрочем, астероиды несутся в сторону Земли с завидной регулярностью, а ученые сразу твердят о конце света. Например, ранее гигантский астероид пролетел вблизи Земли накануне в ночь с 13 на 14 сентября. Астрономы уже успели рассчитать, что небесное тело было размером со здание МГУ.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 9, 2017 09:46
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