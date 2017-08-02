Страж галактики. Вакансия офицера планетарной защиты открылась в НАСА

Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 23:45

НАСА опубликовало у себя на сайте объявление о появившейся вакансии офицера планетарной защиты. Тому, кто займет эту интересную и ответственную должность, будут платить до 187 тыс. долларов в год. 

В обязанности офицера будет входить защита других планет от биологического материала Земли и наоборот, пишут «РИА Новости». По информации космического агентства, организмы и органический материал с Земли могут «преднамеренно или непреднамеренно» попасть на другие планеты.

Также планетарный защитник займется миссиями по возвращению на землю космических кораблей, в которых находятся внеземные объекты для исследований.

Идеальный кандидат должен иметь за плечами не менее года работы на высоком посту в госучреждении, отлично разбираться в планетарной защите, иметь богатый инженерно-технический опыт и быть готовым к постоянным разъездам.

Также защитник должен быть в какой-то степени дипломатом и уметь принимать выгодные для всех решения после сложных дискуссий.

Такая должность на полую ставку есть только в НАСА и Европейском космическом агентстве. 

Фото: Newstatesman.com

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Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 23:45
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