Стрекозы нашли самый верный способ избавления от ухажера

Никогда не замечали, как одна стрекоза летит за другой, а через некоторое время одна из них падает намертво на землю. Ученые заострили на этом внимание.

Выяснилось, что именно таким способом самки прикидываются мертвыми, чтобы избежать спаривания с навязчивыми самцами.

Как передает портал vladtime.ru, это происходит тогда, когда стрекозы женского пола направляются к своим отложенным яйцам.

Дело в том, что самцы не перестают стремиться спариваться с самками и тогда, когда оплодотворение уже произошло.

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