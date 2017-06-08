Стресс человека можно «заесть» двумя фруктами в день

Исследователи провели ряд тестов и выяснили, что употребление фруктов может значительно снизить уровень стресса у человека.
Участие в эксперименте приняли шесть тысяч жительниц Австралии.
Для того, чтобы «убить» чувство тревоги и депрессии необходимо употреблять в пищу всего два фрукта в день.
Между тем, фруктоманы испытывают меньше стресса из-за того, что во фруктах содержится большое количество антиоксидантов. Кстати, овощи подобного эффекта не дают.
Ранее сообщалось, что употребление апельсинов и других цитрусовых фруктов предотвращают развитие осложнений от ожирения. Флавоноид, который содержится в них, помогает снизить вес и уровень холестерина.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
-
Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
-
Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
-
Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
-
Артур
Отличные заборы!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий