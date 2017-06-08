Стресс человека можно «заесть» двумя фруктами в день

Исследователи провели ряд тестов и выяснили, что употребление фруктов может значительно снизить уровень стресса у человека.

Участие в эксперименте приняли шесть тысяч жительниц Австралии.

Для того, чтобы «убить» чувство тревоги и депрессии необходимо употреблять в пищу всего два фрукта в день.

Между тем, фруктоманы испытывают меньше стресса из-за того, что во фруктах содержится большое количество антиоксидантов. Кстати, овощи подобного эффекта не дают.

Ранее сообщалось, что употребление апельсинов и других цитрусовых фруктов предотвращают развитие осложнений от ожирения. Флавоноид, который содержится в них, помогает снизить вес и уровень холестерина.