Стресс человека можно «заесть» двумя фруктами в день

Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 15:45

Исследователи провели ряд тестов и выяснили,  что употребление фруктов может значительно снизить уровень стресса у человека. 

Участие в эксперименте приняли шесть тысяч жительниц Австралии.

Для того, чтобы «убить» чувство тревоги и депрессии  необходимо употреблять в пищу всего два фрукта в день.

Между тем,  фруктоманы испытывают меньше стресса из-за того, что во фруктах содержится большое количество антиоксидантов. Кстати, овощи подобного эффекта не дают.

Ранее сообщалось, что употребление апельсинов и других цитрусовых фруктов предотвращают развитие осложнений от ожирения. Флавоноид, который содержится в них, помогает снизить вес и уровень холестерина.

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Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 15:45
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