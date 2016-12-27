Строгие диеты ведут к алкогольной зависимости – ученые

Американские ученые выяснили, что строгие диеты и постоянные ограничения могут привести к алкогольной зависимости.

Дело в том, что диеты ведут к стрессам. Из-за нервных потрясений область мозга, отвечающая за удовольствие, может измениться.

Как следствие, человек начинает увлекаться алкоголем, наркотиками и прочими вредными для организма веществами. Они позволяют притупить чувство стресса.

По исследованиям последних пятидесяти лет, приверженцы средиземноморской кухни в среднем на 30% реже испытывают депрессии, переживают стрессы и, что самое главное, на треть реже страдают от болезней сердца.

Дело в том, что основой средиземноморского рациона являются морская рыба и морепродукты. А рыба, как известно, это основной источник ценнейших ОМЕГА-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно полиненасыщенные жирные кислоты способны поддерживать в норме уровень холестерина в крови, защищать сосуды от атеросклеротических отложений, предупреждать сердечно-сосудистые заболевания.