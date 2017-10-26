Сведения по геологии, необходимые для строительства надежного и долговечного коттеджа

Инженерное исследование геологии под коттедж в Москве http://topline.su/geologiya-uchastka.php, подразумевает изучение:

физико-механических свойств грунтов застраиваемого земельного участка;

минерального состава горных пород, которыми данные грунты представлены;

гидрогеологической обстановки (положение уровня грунтовых вод, их химические и физические показатели);

особенностей строения рельефа участка и активных или потенциально возможных геологических процессов.

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Знание геологических характеристик земли, на которой планируется поместить коттедж, необходимо, потому что геология разных участков (даже расположенных совсем рядом) может сильно различаться. Если начать строить дом, отказавшись от геологических изысканий, мотивируя такой отказ наличием подробных сведений по соседскому участку, то впоследствии это может оказаться чреватым одним или одновременно несколькими неприятными последствиями для построенного коттеджа:

перекосом, деформацией, трещиноватостью несущих конструктивных элементов, вызванными неравномерным оседанием фундамента;

подтоплением подвалов, гаражных смотровых ям, коммуникационных колодцев, приямков и других мест, расположенных глубже уровня поверхности земли, грунтовой водой;

коррозией трубопроводов, преждевременным износом подземных строительных конструкций.

Возможные обстоятельства, осложняющие геологию под коттедж

Вышеназванные неприятности обуславливаются такими геологическими условиями участка:

Залегание в тесном соседстве грунтов, резко отличающихся по прочностным свойствам. Наличие плывунов, просадочных, растворимых, неустойчивых к суффозии (вымыванию движущимися подземными водами) грунтов. Активизация опасных процессов (сход оползня, возникновение карстовой или суффозионной воронки). Повышенный уровень грунтовой воды, ее агрессивный химический состав.

Учитывая наличие таких рисков, любой опытный специалист сферы архитектуры, проектирования, строительства, порекомендует застройщику, исследовать геологию участка, в обязательном порядке. Только при этом условии можно гарантировать, что построенный дом послужит не только Вам, но и следующим поколениям.