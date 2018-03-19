Связь Карского моря со снегопадами в Алтайском крае исследуют ученые

Исследователи изучают, как акватория Карского моря влияет на погоду в Западной Сибири и, в частности, на Алтае. Например, стало понятно, почему зимой 2016-2017 года снежные запасы в наших краях в четыре раза превысили норму.

Исследованием занялись ученые Института водных и экологических проблем СО РАН Барнаула и сотрудники Научного центра изучения Арктики. Данные спутникового зондирования показали, что с 2012 по 2017 год Карское море дольше не замерзало. Даже зимой некоторые участки у Новой Земли и полуострова Ямал стояли открытыми, сообщает Научный центр изучения Арктики.

Длительный безледный период привел к повышению влаги в атмосфере. Это повлияло на климат в Западной Сибири. С изменениями в Карском море ученые частично связали и превышение снеговых запасов на Алтае в 2017 году.

Дело в том, что Западная Сибирь – это низменность, окруженная возвышенностями почти со всех сторон, кроме как раз Севера. С одной стороны Урал, с другой – Среднесибирское плоскогорье, с третьей – предгорья Алтая, пояснил замдиректора Института водных и экологических проблем СО РАН, доктор технических наук Андрей Романов. Из Арктики в эту низменность беспрепятственно идут холодный воздух и влага.

Но и Западная Сибирь оказывает влияние на климат более северных регионов. Река Обь, берущая начало на Алтае, несет на север вместе со своими водами тепло. Где-то в тундре происходит отепление, увеличиваются испарения и влага в атмосфере. Появляются засушенные участки тундры, начинаются природные пожары.

«Север дает югу увеличение атмосферных осадков, а юг – северу больше тепла», – говорит ученый.

Исследователи планируют разработать систему прогнозирования опасных природных и метеорологических явлений вроде наводнений, засух и природных пожаров.

Фото: Научный центр изучения Арктики.

Барнаул