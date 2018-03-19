Связь Карского моря со снегопадами в Алтайском крае исследуют ученые

Александр
Автор: Александр Март 19, 2018 23:45

Исследователи изучают, как акватория Карского моря влияет на погоду в Западной Сибири и, в частности, на Алтае. Например, стало понятно, почему зимой 2016-2017 года снежные запасы в наших краях в четыре раза превысили норму. 

Исследованием занялись ученые Института водных и экологических проблем СО РАН Барнаула и сотрудники Научного центра изучения Арктики. Данные спутникового зондирования показали, что с 2012 по 2017 год Карское море дольше не замерзало. Даже зимой некоторые участки у Новой Земли и полуострова Ямал стояли открытыми, сообщает Научный центр изучения Арктики.

Длительный безледный период привел к повышению влаги в атмосфере. Это повлияло на климат в Западной Сибири. С изменениями в Карском море ученые частично связали и превышение снеговых запасов на Алтае в 2017 году.

Дело в том, что Западная Сибирь – это низменность, окруженная возвышенностями почти со всех сторон, кроме как раз Севера. С одной стороны Урал, с другой – Среднесибирское плоскогорье, с третьей – предгорья Алтая, пояснил замдиректора Института водных и экологических проблем СО РАН, доктор технических наук Андрей Романов. Из Арктики в эту низменность беспрепятственно идут холодный воздух и влага.

Но и Западная Сибирь оказывает влияние на климат более северных регионов. Река Обь, берущая начало на Алтае, несет на север вместе со своими водами тепло. Где-то в тундре происходит отепление, увеличиваются испарения и влага в атмосфере. Появляются засушенные участки тундры, начинаются природные пожары.

«Север дает югу увеличение атмосферных осадков, а юг – северу больше тепла», – говорит ученый.

Исследователи планируют разработать систему прогнозирования опасных природных и метеорологических явлений вроде наводнений, засух и природных пожаров.

Фото: Научный центр изучения Арктики. 

Барнаул 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Март 19, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Никита

    Никита

    Коуть игра работает круто придумали Скачиваем

    Читать статью

  • Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.

    Читать статью
  • ИРИНА СОКОЛОВА

    ИРИНА СОКОЛОВА

    МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…

    Читать статью
  • Ира

    Ира

    А сколько цена?

    Читать статью

  • Молодцы!!! Всем большой пример!!!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии