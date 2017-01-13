Таблетки из шоколада разрабатывают в США

Ученые выразили уверенность в том, что таблетки на основе шоколада станут средством защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.
Отметим, в исследовании приняли 18 тысяч добровольцев, они употребляли горький шоколад каждый день на протяжении длительного периода времени.
Выяснилось, что у большинства улучшилась работа сердца и пришло в норму артериальное давление. Именно флавоноид эпикатехин, содержащийся в какао-бобах и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека.
Специалисты полагают, что их открытие спасет от переедания шоколада и снизит риск инсультов и инфарктов, передает портал наш сайт.
Фото: pixabay.com
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