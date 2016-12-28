Таинственные свитки обнаружены около Мертвого моря

Археологи обнаружили новые свитки Мертвого моря, написанные на мертвом языке. Уникальная находка сделана в пещере черепов, расположенной неподалеку от моря.

Ученные пока не смогли расшифровать язык, на котором написаны послания из прошлого. Скорее всего, это совершенно неизвестное современной науке письмо.

В целом за всю историю удалось обнаружить около тысячи подобных свитков Мертвого моря. Часть из них являются аналогом известных миру десяти заповедей, пишет hнаш сайт.