Таинственные свитки обнаружены около Мертвого моря

Археологи обнаружили новые свитки Мертвого моря, написанные на мертвом языке. Уникальная находка сделана в пещере черепов, расположенной неподалеку от моря.
Ученные пока не смогли расшифровать язык, на котором написаны послания из прошлого. Скорее всего, это совершенно неизвестное современной науке письмо.
В целом за всю историю удалось обнаружить около тысячи подобных свитков Мертвого моря. Часть из них являются аналогом известных миру десяти заповедей, пишет hнаш сайт.
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