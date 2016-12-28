Таинственные свитки обнаружены около Мертвого моря

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 14:46

Археологи обнаружили новые свитки Мертвого моря, написанные на мертвом языке. Уникальная находка сделана в пещере черепов, расположенной неподалеку от моря.

Ученные пока не смогли расшифровать язык, на котором написаны послания из прошлого. Скорее всего, это совершенно неизвестное современной науке письмо.

В целом за всю историю удалось обнаружить около тысячи подобных свитков Мертвого моря. Часть из них являются аналогом известных миру десяти заповедей, пишет hнаш сайт.  

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 14:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии