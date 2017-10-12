Тайна страны льдов. В Антарктиде нашли гигантскую дыру

Нет сомнения, что одним из самых загадочных и таинственных мест на планете является Антарктида. Кратко описать этот удивительный континент не получится.

Что скрывается за огромными айсбергами и снежными пустынями? Как оказалось, на бесконечно замерзших просторах есть много интересного.

Согласно последним заявлениям исследователей, в морской части ледяного щита Антарктиды возникла дыра, ее площадь превышает 82 тысячи квадратных километров.

По их словам, находка была обнаружена в сентябре 2017 года в районе Моря Уэддела. В настоящее время исследователи не могут сказать, какие процессы привели к ее возникновению.

Уточняется, что значительные изменения в ледовом слое океана могут привести к необратимым изменениям климата, а также значительно увеличить темп роста температуры Мирового океана и атмосферы Земли.