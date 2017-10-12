Тайна страны льдов. В Антарктиде нашли гигантскую дыру

Александр
Автор: Александр Октябрь 12, 2017 17:45

Нет сомнения, что одним из самых загадочных и таинственных мест на планете является Антарктида. Кратко описать этот удивительный континент не получится.

Что скрывается за огромными айсбергами и снежными пустынями? Как оказалось, на бесконечно замерзших просторах есть много интересного.

Согласно последним заявлениям исследователей, в морской части ледяного щита Антарктиды возникла дыра, ее площадь превышает 82 тысячи квадратных километров.

По их словам, находка была обнаружена в сентябре 2017 года в районе Моря Уэддела. В настоящее время исследователи не могут сказать, какие процессы привели к ее возникновению.

Уточняется, что значительные изменения в ледовом слое океана могут привести к необратимым изменениям климата, а также значительно увеличить темп роста температуры Мирового океана и атмосферы Земли.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Октябрь 12, 2017 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анна

    Анна

    Какие предметы нужно сдавать что бы поступить на специалиста по туризму ?

    Читать статью
  • Мария

    Мария

    Какие экзамены нужно сдавать(после 11 класса) в ваш колледж , на преподавателя начальных классов? И нужна ли к этому (проф)…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    На прикладную информатику платно ?

    Читать статью
  • Дмитрий Владимирович

    Дмитрий Владимирович

    Скажу, как мужчина: больше - не всегда лучше. А как массажист скажу - обвисание устраняет лифтинг зоны декольте.

    Читать статью
  • Владимр

    Владимр

    Так мы уважаем наших руководителей ? !!!! Туризм да,природа,география, история даже самая древняя,а инфраструктура ??? Но основное, где развитие производств…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии