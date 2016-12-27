Таланты человека можно определить по цвету глаз — ученые

Необычную взаимосвязь между талантом и цветом глаз обнаружили ученые из университета Луисвилля в США. Их исследование касалось лишь двух самых распространенных оттенков.

Оказывается, голубоглазые люди более талантливы и успешны в жизни. Они быстрее осваивают тяжелые профессии, и показывают более высокие результаты в обучении.

Чуть менее талантливыми оказались кареглазые люди. Согласно данным исследования, они менее довольны своей карьерой и материальным положением в жизни, пишет actualnews.org.

Ученые подсчитали, что существует восемь цветов глаз. Самым распространенным цветом глаз в мире является карий. А самый редкий — это зеленый.