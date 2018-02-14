Таяние ледников погубит Землю из-за ртути – ученые

Ученые не перестают бить тревогу в связи с глобальным потеплением и таянием ледников. Недавно они объявили, что при таянии ледников высвободится огромное количество ртути, опасное для человечества.

В вечной мерзлоте северного полушария Земли скопилось 793 млн кг ртути. Если ледники растают, произойдет настоящая катастрофа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование американских геологов, опубликованное в Geophysical Research Letters.

Ртуть тысячелетиями попадала в вечную мерзлоту вместе с органическими веществами из почвы. Ученые проверили 13 образцов льда с Аляски в период с 2004 по 2012 год, и сравнили с образцами 11 тысяч тундровых почв по всему миру.

Исследование показало, что ртути в ледниках в десять раз больше, чем было получено за последние 30 лет из-за антропогенной деятельности.

По мнению ученых, при таянии, вызванном глобальным потеплением, высвободившийся металл преобразуется в метилртуть – токсичное соединение, которое может поражать центральную нервную систему. Для разложения этого вещества потребуется около 14 тысяч лет.