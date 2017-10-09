Театр роботов и научные бои. Как в Барнауле пройдет Фестиваль науки

Серия массовых познавательных шоу-программ, демонстрация роботов, научные бои и многое другое ожидают участников и гостей Всероссийского «Фестиваля науки-2017», который откроется 13 октября в Театре драмы им. В.М. Шукшина. Научный форум будет проходить в Барнауле по 15 октября.

Как сообщают организаторы, будут работать 45 площадок. Большинство из них организованы на базе вузов, музеев и научных центров. За три дня пройдут более 350 мероприятий, которые рассчитаны на самую различную аудиторию.

Участники смогут посетить экспозиции инновационных достижений вузов и других научных организаций. Также будут проведены познавательные экскурсии, в том числе в закрытые лаборатории.

Так, например, на площадке «Театр роботов» расскажут о трех законах робототехники, и кто сформулировал. Будут организованы «полевые» испытаниях лучших разработок студентов.

Кроме того, в программе фестиваля — интеллектуальные игры, астрономические наблюдения, показы научного кино и т.д.

Все площадки для участников будут работать бесплатно.

Фото из архива