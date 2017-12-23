Технические характеристики механопневматического переключателя

mavit
Автор: mavit Декабрь 23, 2017 16:04

Технические характеристики механопневматического переключателя

С помощью подобного переключателя, регулируемая автоматическая система переводится на ручное управление. Главные элементы переключателя – это отдельные мембранные клапаны, которые приходят в рабочее состояние в результате действия на них сжатого воздуха, можно получить информацию о переключателе механопневматическом Р90А здесь.Описание и предназначение
Механопневматический переключатель внешне похож на кран с конусовидной пробкой. Располагается он на стенке приборов с обратной стороны. Подключение происходит с помощью штекерного разъёма. В нижней части корпуса есть отверстие с резьбой, к которому присоединяется арматура программного задатчика.
В автоматическом устройстве закладывается определённая программа управления. В соответствии с ней клапаны приходят в действие и открываются в порядке очереди. Происходит данное движение во время включения промежуточных магнитных клапанов. Эти элементы используются исключительно магнитные, поскольку большинство подобных устройств имеют электрический выход.
Главное предназначение переключателя — смена цепи в системе при различном механическом воздействии на неё. Используются они в сфере химической промышленности.
Техническая характеристика
Данный элемент системы ручного управления имеет ряд важных технических характеристик:
давление в сжатом воздухе во время переключения равно 600кПа;
приобретённая мощность сигнала на выходе равна 12;
при изменении давления расход сжатого воздуха равен 140 кПа;
входной сигнал составляет 5 кг, с возможностью небольшой погрешности в пределах 3 кг;
температура окружающей среды разнится от +50 до -30 градусов;
вероятность работы без поломок за 83 суток при частоте работы 0,02 равна 0,99;
вес запчасти составляет 400 гр.
Установка и использование
Прибор может эксплуатироваться независимо от его положения. Устанавливается он на различных поддерживающих конструкциях:
платы;
кронштейны;
уголки;
стойки и другие основы.
После включения прибор будет находиться в рабочем состоянии до тех пор, пока на его кнопку будет осуществляться воздействие, в виде прикладываемого усилия.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 23, 2017 16:04
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