Телефон можно зарядить с помощью костра. Опубликовано видео

Российский изобретатель Айдар Хайруллин изобрел печь, которая позволяет зарядить любое устройство с разъемом USB.
Изобретением жителя Уфы заинтересовались в Европе и США. Он получил два гранта на дальнейшую разработку и серийное производство своего устройства.
Самым сложным в устройстве было обеспечение устойчивого температурного режима на генераторе-теплосъемнике, информирует портал riafan.ru.
На разработку у мужчины ушло два года.
Фото: pixabay.com
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