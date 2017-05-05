Телефон можно зарядить с помощью костра. Опубликовано видео

Российский изобретатель Айдар Хайруллин изобрел печь, которая позволяет зарядить любое устройство с разъемом USB.

Изобретением жителя Уфы заинтересовались в Европе и США. Он получил два гранта на дальнейшую разработку и серийное производство своего устройства.

Самым сложным в устройстве было обеспечение устойчивого температурного режима на генераторе-теплосъемнике, информирует портал riafan.ru.

На разработку у мужчины ушло два года.

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