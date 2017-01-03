Телепортация людей в пространстве начнется в 2040 году

Ученые выдвинули гипотезу о том, что перемещение людей из одного места в другое за короткий промежуток времени станет реальной возможность к 2040-м годам.
В настоящий момент проводится работа над квантовой передачей, которая осуществит перемещение людей из точки в точку.
Специалисты уверили, что в теоретическом плане, готова модель для осуществления телепортаций, но техническая часть все еще на стадии своего воплощения, передает портал наш сайт.
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