Темный шоколад может уничтожить бессонницу

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что темный шоколад укрепляет иммунную систему и защищает от стрессов.
Речь идет о веществе, которое содержится в шоколаде — магний. По мнению экспертов, в этом лакомстве магний присутствует именно в тех пропорциях, которые способствуют его эффективному усваиванию организмом.
Таким образом, полезное свойство шоколада особенно рекомендуется использовать перед сном для профилактики бессонницы. В свою очередь стоматологи советуют темный шоколад для профилактики кариеса, информирует наш сайт.
Фото: pixabay.com
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