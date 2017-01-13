Темный шоколад может уничтожить бессонницу

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что темный шоколад укрепляет иммунную систему и защищает от стрессов.

Речь идет о веществе, которое содержится в шоколаде — магний. По мнению экспертов, в этом лакомстве магний присутствует именно в тех пропорциях, которые способствуют его эффективному усваиванию организмом.

Таким образом, полезное свойство шоколада особенно рекомендуется использовать перед сном для профилактики бессонницы. В свою очередь стоматологи советуют темный шоколад для профилактики кариеса, информирует наш сайт.

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