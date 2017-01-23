Температура воды в Мировом океане бьет рекорды

Ученые из американского штата Орегона прогнозируют, что в ближайшее время на Земле нужно ожидать глобального потепления.
Отметим, в настоящее время вода Мирового океана стала настолько теплой, что ее можно сравнивать с температурой воды в водоеме в самый жаркий день лета.
Между тем, аналогичная температура воды в Мировом океане была отмечена 800 тысяч лет назад. Исследователи напоминают, что смена между ледниковым и межледниковым периодами на Земле уже происходила, правда более 3млн лет назад.
Температуры могут сравниться окончательно к 2050году, пишет портал наш сайт.
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