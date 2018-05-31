Типы и особенности прецизионных кондиционеров

Являясь разновидностью климатической техники, прецизионный кондиционер применяется в промышленной области для контроля температуры и влажности на конкретных участках с превышением нормы данных параметров. Также, они нагнетают воздух в помещении при помощи специальных вентиляторов, что создает более эффективное и комфортное рабочее пространство.

Основная суть работы прецизионного кондиционера заключается в удалении избыточного тепла с помощью парокомпрессионного цикла и регулировании влажности с использованием секции увлажнителя.

Типы прецизионных кондиционеров

Прецизионные кондиционеры делятся на две группы: по типу теплоносителя и по направлению потока воздуха. Вторые можно разделить:

исходя из особенностей строения внутренних блоков: шкафные;

потолочные;

межрядные. по способу охлаждения конденсата: жидкостный;

воздушный. фреон;

жидкость. устройства с нижним нагнетанием воздуха;

устройства с верхним выдувом.

Каждый вид оборудования имеет специфические характеристики и предназначен для определенных объектов с конкретными производственными параметрами. Исходя из этого, при заказе устройства необходимо обсудить с поставщиком все особенности и тип требуемой модели. Купить прецизионный кондиционер в Москве можно, воспользовавшись услугами компании Балдер – ведущего поставщика в данной области.

Особенности прецизионных кондиционеров

Прецизионные системы обладают большей площадью испарителя и соответствующим расходом воздуха благодаря чему повышается их холодопроизводительность, т.е. 95% выработанного холода используется для понижения температуры. При этом на конденсацию влаги расходуется только 5%.

Мощные вентиляторы позволяют устройству сохранять в помещении воздухообмен большей кратности, чем его бытовой аналог.

Дополнительная функция встраиваемых увлажнителей, входящих в устройство прецизионного кондиционера, обеспечивает защиту от чрезмерного осушения воздуха при понижении температуры.

Степень очистки подобной климатической техники и размер воздушных фильтров даже в моделях стандартной комплектации превосходят параметры бытовых кондиционеров.

Еще одним важным моментом в функционировании прецизионного оборудования является продолжительность рабочего цикла, составляющая полные сутки с общим сроком службы около 10 лет.

Наряду с указанными преимуществами использование устройства такого типа позволяет сократить расход электроэнергии при производстве холода благодаря встроенной функции свободного охлаждения.

Данные особенности характеризуют прецизионные кондиционеры как одну из самых удобных, надежных и выгодных систем охлаждения воздуха.

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