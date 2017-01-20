Тренировки в спортзале бесполезны для организма человека

Исследователи из США провели ряд тестов и пришли к выводу, что занятия в спортзале не так уж и полезны для здоровья человека.

Опыты провели на грызунах. Так, имевшие один серьезный всплеск физнагрузки в течение дня, мыши становились ленивее на весь день.

Ученые также выяснили, что эффект составляет менее трех процентов от массы тела, даже при тренировках более года.

Эксперты резюмировали, что редкие физические нагрузки в тренажерном зале не только увеличивают аппетит, но и приводят к уменьшению общей энергии.