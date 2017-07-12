Треугольное НЛО нашли на видео с камер МКС

Александр
Автор: Александр Июль 12, 2017 01:45

В интернете появилось новое видео с предположительным НЛО. Засняли его камеры МКС, данные были выложены в открытом доступе. 

О том, что на видео – неопознанный летающий объект, заявил Youtube-канал SuspectSky. На размещенном видео заметен треугольный объект, который быстро пролетает мимо станции. Появилось предположение, что округленное кверху основание треугольника это кабина инопланетного пилота.

Пользователи канала разделились на две группы: одни не сомневаются, что на ролике действительно НЛО, другие говорят, что в объектив попала тень, пишет Vistanews.ru.

Стоит отметить, что канал SuspectSky специализируется на подобном видео и часто проводит свои «уфологические расследования». 

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Александр
Автор: Александр Июль 12, 2017 01:45
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