Три продукта, от которых следует держаться подальше

Вы объявили «голодовку» и наверняка решили для себя, каких продуктов необходимо избегать. Довольно легко понять, почему не стоит есть пончики, пиццу, сахар, хлеб, шоколад и пить сладкие напитки. А как насчет других продуктов? Ведь есть такие, которые на первый взгляд не кажутся плохими. «Алтайская правда» перечислит три продукта, от которых нужно держаться подальше, если хотите похудеть.

Молоко

Вы не ослышались, да, именно молоко. Казалось бы, очень полезный продукт. Увы, молочный протеин является очень инсулиногенным. Это громкое слово означает, что он вызывает большое высвобождение инсулина, как только вы потребляете его. Чем это плохо для худеющего? Если говорить по-простому, не вдаваясь в сложные подробности, то это приводит к тому, что организм переключается из режима сжигания жира в режим сжигания углеводов. Любая дополнительная глюкоза, в которой организм не нуждается, начинает накапливаться в виде жира.

Диетические батончики и мюсли

В рекламе мы видим людей, ведущих активный образ жизни, стройных девушек, спортсменов. Поэтому то, что эти продукты полезны, не вызывает никаких сомнений. Однако не все так идеально! Такие продукты содержат немало сахара и обычно оказываются не более чем очень хорошо продающимися конфетами.

Картофель

Картофель характеризуется невероятно высоким гликемическим индексом, измеряющим влияние пищи на уровень сахара в крови и соответствующую реакцию на инсулин. Так, его величина равна 82. Для сравнения: гликемический индекс сахара — 100, пиццы — 80. Вдобавок в картофеле немало углеводов, которые, в избытке способствуют набору веса. Так что в следующий раз вместо картофеля положите на тарелку тушеные овощи или салат из свежих овощей и зелени.