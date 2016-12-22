Трудное детство приводит к болезням в старости — ученые

Ученые из Великобритании выдвинули гипотезу о том, что трудное детство может спровоцировать ряд болезней в старости.

Выяснилось, что плохой климат и насилие развивают в дальнейшем у человека хронические болезни.

Ученые провели исследование, участие в которых приняли люди, не достигшие пенсионного возраста.

Выяснилось, из восьми тысяч исследуемых людей, те из них, кто терпел насилие в семье в юном возрасте, имеют большое количество хронических заболеваний, передает наш сайт.