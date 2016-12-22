Трудное детство приводит к болезням в старости — ученые

Ученые из Великобритании выдвинули гипотезу о том, что трудное детство может спровоцировать ряд болезней в старости.
Выяснилось, что плохой климат и насилие развивают в дальнейшем у человека хронические болезни.
Ученые провели исследование, участие в которых приняли люди, не достигшие пенсионного возраста.
Выяснилось, из восьми тысяч исследуемых людей, те из них, кто терпел насилие в семье в юном возрасте, имеют большое количество хронических заболеваний, передает наш сайт.
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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галина
А если потратил1000,00руб. сколько компенсацияЧитать статью
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