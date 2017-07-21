Туман и огни. Камеры МКС зафиксировали НЛО

Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 23:45

На одной из камер МКС заметили загадочный объект – клубящийся серый туман с ярко-рыжими огнями. Объект постоянно менял форму. 

Пока нет точного объяснения, чем именно он является. Однако уфологи хором заявили, что это НЛО, которое устроило слежку за NASА, пишет Vistanews.

Одними из таких исследователей являются Братья Блейк и Бретт Кузинс, выложившие видео с загадочным объектом на своем канале. Они настаивают на том, чтобы специалисты провели исследование и проверили, что излучает свет. Правда, один из специалистов ответил, что это просто огни, которые отражаются от МКС.

Стоит отметить, что камеры МКС постоянно записывают видео, которое транслируется на землю. Посмотреть записи может любой, нужно лишь зайти на канал NASA в YouTube.

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Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 23:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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