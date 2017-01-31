Творческие способности приводят к проблемам со сном

Исследователи выразили уверенность, что творческие люди являются обладателями плохого сна.
Как выяснилось, такие люди — спят чаще, но не высыпаются. Причиной такого различия стали разные модели сна.
Люди, которые работали в визуальном режиме, имели жалобы на плохую продуктивность из-за плохого сна на протяжении дня.
Личности, которые занимались словесным, обычно засыпают позднее, чем первые, но у них лучше качество отдыха, передает портал наш сайт
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