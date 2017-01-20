Ученые: 2016 год установил тепловой рекорд

Исследователи проанализировали показатели температуры за последние три года и заявили, что 2016 год стал самым жарким в истории.

Отметим, средняя температура в 2016 году составила 1,69 градуса по Фаренгейту, что на 0,07 градуса выше показателей 2015 года.

В прошлом году Земля страдала от зноя горячих температур, как и в предыдущие два года.

Температура подскочила до новых максимумов в Индии, Кувейте и Иране. Тем временем, лёд в Арктике стремительно тает. Содержание углекислого газа и метана в атмосфере достигло рекордного уровня, передает портал наш сайт.

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