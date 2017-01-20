Ученые: 2016 год установил тепловой рекорд

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 02:45

Исследователи проанализировали показатели температуры за последние три года и заявили, что 2016 год стал самым жарким в истории.

Отметим, средняя температура в 2016 году составила 1,69 градуса по Фаренгейту, что на 0,07 градуса выше показателей 2015 года.

В прошлом году Земля страдала от зноя горячих температур, как и в предыдущие два года.

Температура подскочила до новых максимумов в Индии, Кувейте и Иране. Тем временем, лёд в Арктике стремительно тает. Содержание углекислого газа и метана в атмосфере достигло рекордного уровня, передает портал наш сайт.

Фото: pixabay.com

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 02:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии