Ученые: 5 животных помогают восстановить здоровье
Группа исследователей проанализировала перечень животных, чье влияние оказывает целебное влияние на человеческий организм.
При этом уточняется, что животные помогают не только восстановить психическое здоровье, но иногда исцелить и физические недуги.
Выяснилось, что лечебными способностями обладают лошади, собаки, кошки, пчелы и змеи.
Например, лошади помогают формировать опорно-двигательную систему человека и реабилитировать людей, получивших травмы. Кроме того, при помощи лошадей может избавить от наркотической и алкогольной независимости.
А вот собаки способны избавить человека от депрессивного состояния и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, собаки могут почувствовать рак на ранних этапах развития.
С помощью кошек можно излечить расстройства психики, неврозы, депрессии, стрессы
В рейтинге есть и другие существа, которых мы знаем прекрасно. Например, пчёлы, змеи и другие. Пчелы дают человеку целебный мёд и другие удивительные продукты, змеиный яд применяют в медицине как средство борьбы со многими заболеваниями.
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