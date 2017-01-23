Ученые: 5 животных помогают восстановить здоровье

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 14:45

Группа исследователей проанализировала перечень животных, чье влияние оказывает целебное влияние на человеческий организм.

При этом уточняется, что животные помогают не только восстановить психическое здоровье, но иногда исцелить и физические недуги.

Выяснилось, что лечебными способностями обладают лошади, собаки, кошки, пчелы и змеи.

Например, лошади помогают формировать опорно-двигательную систему человека и реабилитировать людей, получивших травмы. Кроме того, при помощи лошадей может избавить от наркотической и алкогольной независимости.

А вот собаки способны избавить человека от депрессивного состояния и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, собаки могут почувствовать рак на ранних этапах развития.

С помощью кошек можно  излечить расстройства психики, неврозы, депрессии, стрессы

В рейтинге есть и другие существа, которых мы знаем прекрасно. Например, пчёлы, змеи и другие. Пчелы дают человеку целебный мёд и другие удивительные продукты, змеиный яд применяют в медицине как средство борьбы со многими заболеваниями.

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Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 14:45
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