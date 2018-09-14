Ученые Алтайского края собирают коллекцию бактерий

Александр
Автор: Александр Сентябрь 14, 2018 05:46

Региональную коллекцию штаммов полезных микроорганизмов создают ученые из Алтайского края. Они уверены, что настало время создать именно свою коллекцию бактерий, которые играют важную роль при производстве тех или иных продуктов.

В Алтайском государственном университете сообщили, что в коллекцию войдут как новые микроорганизмы, выделенные из природных источников, так и уже известные штаммы из ведущих коллекций России. В данный момент алтайские ученые занимаются выделением Bacillus subtilis из ризосферы растений.

Учитывая, что в нашем регионе активно развивается пищевая промышленность, в том числе производство кисломолочной продукции, сыроделие, виноделие, пивоварение и другие сферы, где используют полезные бактерии, это достаточно важно.

Проект «Создание региональной коллекции микроорганизмов с технологически ценными свойствами, перспективных для дальнейшего включения в состав бактериальных препаратов для нужд агропромышленного комплекса Алтайского края» удалось реализовать благодаря грантовой поддержке Совета по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края.

Руководит проектом доцент кафедры экологии, биохимии и биотехнологии биологического факультета АлтГУ, кандидат биологических наук Алена Иркитова.

Справка:

Агробиотехнологии применяют в растениеводстве (биологические средства защиты растений, стимуляторы роста, микробиологические удобрения и так далее) и животноводстве (вакцины, терапевтические и кормовые антибиотики, тест-системы, пробиотики, компоненты кормовых добавок и прочие биотехнологические продукты).

Барнаул 

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Александр
Автор: Александр Сентябрь 14, 2018 05:46
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