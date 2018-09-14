Ученые Алтайского края собирают коллекцию бактерий

Региональную коллекцию штаммов полезных микроорганизмов создают ученые из Алтайского края. Они уверены, что настало время создать именно свою коллекцию бактерий, которые играют важную роль при производстве тех или иных продуктов.

В Алтайском государственном университете сообщили, что в коллекцию войдут как новые микроорганизмы, выделенные из природных источников, так и уже известные штаммы из ведущих коллекций России. В данный момент алтайские ученые занимаются выделением Bacillus subtilis из ризосферы растений.

Учитывая, что в нашем регионе активно развивается пищевая промышленность, в том числе производство кисломолочной продукции, сыроделие, виноделие, пивоварение и другие сферы, где используют полезные бактерии, это достаточно важно.

Проект «Создание региональной коллекции микроорганизмов с технологически ценными свойствами, перспективных для дальнейшего включения в состав бактериальных препаратов для нужд агропромышленного комплекса Алтайского края» удалось реализовать благодаря грантовой поддержке Совета по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края.

Руководит проектом доцент кафедры экологии, биохимии и биотехнологии биологического факультета АлтГУ, кандидат биологических наук Алена Иркитова.

Справка:

Агробиотехнологии применяют в растениеводстве (биологические средства защиты растений, стимуляторы роста, микробиологические удобрения и так далее) и животноводстве (вакцины, терапевтические и кормовые антибиотики, тест-системы, пробиотики, компоненты кормовых добавок и прочие биотехнологические продукты).

Барнаул