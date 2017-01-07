Ученые: антибиотики нарушают работу мозга

Ученые выяснили, что антибиотики останавливают рост клеток мозга и негативно влияют на память. Злоупотребление ими нарушает работу головного мозга.

К таким выводам исследователи пришли после экспериментов на животных. После того, как стали добавлять в пищу антибиотики, у лабораторных мышей и крыс сократилось число нервных клеток в той части мозга, которая отвечает за память и эмоции.

Дело в том, что антибиотики уничтожают кишечные бактерии, которые влияют на развитие центральной нервной системы. По мнению ученых, это замедляет процесс образования новых клеток мозга и приводит к нарушению памяти.

Ранее ученые заявили о том, что 10 миллионов человек будут умирать каждый год, если люди будут продолжать бездумно употреблять антибиотики. Специалисты предупреждают: бездумное применение антибиотиков может привести к возвращению эпидемий опаснейших заболеваний.

Необходимо знать, какой именно микроб является виновником заболевания, чтобы воздействовать именно на него. И в этом помочь может только врач.