Ученые: Белые ночи прибавляют лишние килограммы

Ученые выдвинули гипотезу о том, что причиной ожирения обитателей северных регионов России являются белые ночи.

Над грызунами был проведен эксперимент, мыши были помещены в специальное помещение, где установили круглосуточное освещение. В ходе исследований выяснилось, что полный недостаточный сон приводил к постоянному приему пищи. Как следствие – лишний вес.

Ранее британские ученые в ходе эксперимента доказали, что недосыпание приводит к ожирению и проблемам со здоровьем. Выяснилось, недосып заставляет людей постоянно испытывать аппетит и, как следствие, чаще объедаться.

Более того, было доказано, что время приема пищи оказывает непосредственное влияние на процесс ожирения. Люди, которые регулярно едят после 20:00, обычно полнее.