Ученые дали ответ: сколько весит население Земли

Александр
Автор: Александр Май 30, 2017 07:45

Исследователи из Великобритании задались интересным вопросом – сколько весит население земного шара. Согласно статистике экспертов, средний вес каждого взрослого человека — 62 килограмма. А вот общий вес населения земного шара составляет 287 миллионов тонн.

Удалось проанализировать, каким образом эта масса распределяется между полными и худыми людьми. Отмечается,  18,5 миллионов тонн «занимают» люди, страдающие полнотой и ожирением.

Исходной базой данных для расчетов послужила информация «Всемирной Организации Здравоохранения». Целью исследования стало привлечение внимания к проблеме ожирения, которая наиболее актуально для США.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 30, 2017 07:45
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