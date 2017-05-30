Ученые дали ответ: сколько весит население Земли

Исследователи из Великобритании задались интересным вопросом – сколько весит население земного шара. Согласно статистике экспертов, средний вес каждого взрослого человека — 62 килограмма. А вот общий вес населения земного шара составляет 287 миллионов тонн.
Удалось проанализировать, каким образом эта масса распределяется между полными и худыми людьми. Отмечается, 18,5 миллионов тонн «занимают» люди, страдающие полнотой и ожирением.
Исходной базой данных для расчетов послужила информация «Всемирной Организации Здравоохранения». Целью исследования стало привлечение внимания к проблеме ожирения, которая наиболее актуально для США.
Фото: pixabay.com
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