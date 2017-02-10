Ученые доказали, что 83% россиян являются родственниками

Исследователи из медико-генетического центра Genotek доказали, что 83% россиян в той или иной степени приходятся друг другу родственниками. К такому выводу пришли генетики, обследовав более 1,8 жителей нашей страны от Владивостока до Сочи.
В ходе ДНК-тестов ученые выявляли происхождение человека по отцовской и материнской линиям. В результате выяснилось, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения.
В частности, как минимум один родственник был выявлен у 83% участников ДНК-теста. При этом шансы найти родственника в своем же городе или в другом конце страны примерно равны, пишет газета «Известия».
Особенностью нашей страны является то, что россияне имеют большую долю общих генов. Доказательством этому служит и то, что в России много людей с положительным резус-фактором крови.
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