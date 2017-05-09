Ученые доказали, что чеснок возбуждает женщин

Чеснок не только повышает иммунитет, но и поможет мужчинам завоевать сердце представительниц слабого пола.

Исследователи провели эксперимент, в результате которого большинство женщин отдали свое предпочтение тем мужчинам, которые на протяжении всего эксперимента употребляли в пищу чеснок.

Этот всесторонне полезный продукт хорошо влияет на кровообращение и понижает холестерин в организме.

Специалисты обнаружили в составе чеснока вещество диалло-трисульфид. Это вещество высвобождает сероводород, который в определенных концентрациях предотвращает разрушение тканей сердца.

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