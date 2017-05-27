Ученые доказали, что недосыпание смертельно опасно

Американские ученые в ходе эксперимента доказали, что недосыпание повышает вероятность смерти от инсульта.

В эксперименте приняли участие 1344 взрослых мужчин и женщин, среди которых обнаружили группу риска – это те люди, которые страдают сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В результате в нее вошли респонденты с высоким индексом массы тела, повышенным уровнем холестерина и высоким кровяным давлением. Наблюдения велись в течение 16 лет, информируют РИА Новости.

Эксперты рекомендуют страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом спать не менее шести часов в сутки.

Ранее сообщалось, что недосып заставляет людей постоянно испытывать аппетит и, как следствие, чаще объедаться.

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