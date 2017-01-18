Ученые доказали, что умные люди вымирают

Исландские ученые выяснили, что количество людей с высоким уровнем интеллекта сокращается. При этом дети умных родителей оставляют меньше потомства и чаще умирают без детей, чем остальные люди.

К таким неожиданным выводам исследователи пришли на основе наблюдения за жизнью исландцев и анализа их ДНК. В основу исследования легли данные о более ста тысячах исландцев за 1910-1975 годы.

Выяснилось, что частота появления генов, так или иначе связанных с учебой, снизилась. То есть, стало меньше людей с комбинациями генов, отвечающими за хорошую успеваемость в школе и высокий уровень интеллекта.

Также ученым удалось доказать, что чем больше «умных» генов содержит в себе геном того или иного человека, тем меньше детей он или она производят на свет. При этом носители «умных» генов производили на 6% меньше детей, чем остальные люди, пишут «РИА Новости».

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что через некоторое время умные люди должны полностью уступить место конкурентам со «средним» уровнем развития.