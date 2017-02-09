Ученые доказали негативное воздействие сахара на здоровье

Группа ученых из США выразила уверенность в том, что при полном отказе употребления сахара улучшается здоровье человека.

Американские исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 700 человек.

Респонденты не употребляли сахар в пищу в течение девяти дней. В результате выяснилось, что у всех участников улучшилось здоровье.

Поясним, стали лучше показатели холестерина в организме, а также на 1/3 уменьшилась концентрация инсулина.

Ранее ученые из Принстонского университета заявили, что сахар взывает такую же зависимость как алкоголь, табак и наркотики. Употребление сахара имеет долговременный эффект на головной мозг и может привести к развитию других вредных зависимостей.