Ученые доказали негативное воздействие сахара на здоровье

Группа ученых из США выразила уверенность в том, что при полном отказе употребления сахара улучшается здоровье человека.
Американские исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 700 человек.
Респонденты не употребляли сахар в пищу в течение девяти дней. В результате выяснилось, что у всех участников улучшилось здоровье.
Поясним, стали лучше показатели холестерина в организме, а также на 1/3 уменьшилась концентрация инсулина.
Ранее ученые из Принстонского университета заявили, что сахар взывает такую же зависимость как алкоголь, табак и наркотики. Употребление сахара имеет долговременный эффект на головной мозг и может привести к развитию других вредных зависимостей.
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