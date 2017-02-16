Ученые доказали необходимость отказа от сахара

Ученые из США советуют устраивать разгрузочные дни без сахара.
В масштабном исследовании приняли участие около 700 добровольцев, респонденты отказались от употребления сахара.
Согласно результатам, что состояние их здоровья существенно улучшилось.
Ранее к шокирующим выводам пришли американские ученые из Принстонского университета. Оказывается, сахар взывает такую же зависимость как алкоголь, табак и наркотики.
Исследователи выяснили, что сахар увеличивает выбросы «гормона удовольствия» — допамина. Употребление сахара имеет долговременный эффект на головной мозг и может привести к развитию других вредных зависимостей.
Читайте также
- Необычное небесное явление можно наблюдать в небе Алтая 0 03.Янв
- Матершинники правдивее остальных — учёные 0 18.Янв
- Исследование: Смартфоны опасны для зрения детей 0 15.Янв
- Проблемы с сердцем влияют на слух — ученые 0 30.Янв
- Ученые: рой комет из облака Оорта приведет к апокалипсису на Земле 0 25.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий