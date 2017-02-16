Ученые доказали необходимость отказа от сахара

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 00:45

Ученые из США советуют устраивать разгрузочные дни без сахара.

В масштабном исследовании приняли участие около 700 добровольцев, респонденты отказались от употребления сахара.

Согласно результатам, что состояние их здоровья существенно улучшилось.

Ранее к шокирующим выводам пришли американские ученые из Принстонского университета. Оказывается, сахар взывает такую же зависимость как алкоголь, табак и наркотики.

Исследователи выяснили, что сахар увеличивает выбросы «гормона удовольствия» — допамина. Употребление сахара имеет долговременный эффект на головной мозг и может привести к развитию других вредных зависимостей.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 00:45
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