Ученые доказали пользу средиземноморскй диеты

Ученые выяснили, что приверженцы средиземноморской кухни в среднем на 30% реже испытывают депрессии, переживают стрессы и, что самое главное, на треть реже страдают от болезней сердца.

Дело в том, что основой средиземноморского рациона являются морская рыба и морепродукты. А рыба, как известно, это основной источник ценнейших ОМЕГА-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Именно полиненасыщенные жирные кислоты способны поддерживать в норме уровень холестерина в крови, защищать сосуды от атеросклеротических отложений, предупреждать сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемия и инфаркт.