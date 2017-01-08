Ученые доказали пользу средиземноморскй диеты

Ученые выяснили, что приверженцы средиземноморской кухни в среднем на 30% реже испытывают депрессии, переживают стрессы и, что самое главное, на треть реже страдают от болезней сердца.
Дело в том, что основой средиземноморского рациона являются морская рыба и морепродукты. А рыба, как известно, это основной источник ценнейших ОМЕГА-3 полиненасыщенных жирных кислот.
Именно полиненасыщенные жирные кислоты способны поддерживать в норме уровень холестерина в крови, защищать сосуды от атеросклеротических отложений, предупреждать сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемия и инфаркт.
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