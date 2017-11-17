Ученые допускают, что спутник Сатурна обитаем

Александр
Автор: Александр Ноябрь 17, 2017 23:45

По расчетам международной группы на спутнике Сатурна есть все, необходимое для зарождения жизни.

Прежде всего, Энцелад – это спутник, где есть огромный соленый океан, скрытый ледяной корой толщиной в 1−25 километров. В него не проникают солнечные лучи, обеспечивающие на Земле фотосинтез и образование большей части биомассы, но зато энергию в виде минеральных веществ могут поставлять гидротермальные источники, находящиеся на морском дне, полагают ученые. Да, для существования последних необходимо наличие горячего ядра, но источником тепла в недрах Энцелада может быть радиоактивный распад, сказано в статье журнала Nature Astronomy.

Исследователи уже создали компьютерную модель, которая показала, что приливные силы, возникающие из-за движения спутника по эллиптической орбите вокруг Сатурна, могут нагревать воду внутри ядра луны. И такой механизм мог бы работать в течение миллиардов лет, что может быть достаточным для образования живых организмов.

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 17, 2017 23:45
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