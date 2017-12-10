Ученые: Древние жители Алтая не ели рыбу

Александр
Автор: Александр Декабрь 10, 2017 11:46

Древние жители Алтая не употребляли в пищу рыбу. К такому выводу пришли ученые из Алтайского края, которые вместе с британскими занимаются исследованиями в Королевском университете Белфаста. 

Выяснить этот любопытный факт удалось благодаря методу радиоуглеродного датирования. Он определяет возраст органических образцов. Но иногда памятники оказываются менее старыми, чем считалось изначально. Правильно определить возраст мешает пресноводный резервуарный эффект (ПРЭ), пишет издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Ошибочный возраст может определяться у образцов, в чей рацион входил углерод из пресноводных источников, говорят ученые. При обследовании объектов из разных регионов, выяснилось, что кости людей из Минусинской котловины и с Алтая не показали погрешности. В первом случае, по словам экспертов, неясно, была ли рыба в рационе у местных жителей. В случае с Алтаем оказалось, что на этих землях люди рыбу не ели. Любопытно, что при этом современная рыба из сибирских рек, например, из Катуни, дает очень большой ПРЭ. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 10, 2017 11:46
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