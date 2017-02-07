Ученые: Электронные сигареты безопаснее обычных

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 11:45

Британские ученые в ходе нового исследования попытались доказать, что электронные сигареты безопаснее обычных. Они предлагают начать отказ от курения с перехода на вейпинг.

В новом эксперименте приняли участие добровольцы, которые использовали никотиновые пластыри, электронные и обычные сигареты. Исследователи измеряли уровень потребления вредных сопутствующих веществ.

Выяснилось, что по количеству вредных примесей электронные сигареты и никотиновые пластыри примерно равны. Новое исследование опубликовано в издании EurekAlert!.

Ранее в этом же издании было опубликовано другое исследование, авторы которого утверждали, что вейпинг является весьма заразной вещью. Если в компании курит хоть один, то и у остальных молодых людей появляется непреодолимое желание приобщиться к этому процессу.

Таким образом, утверждают ученые, эффект вейпинга идентичен обыкновенным сигаретам. Выяснилось, что участники эксперимента испытывали одинаковое желание закурить, независимо от того курили ли при них традиционные сигареты, или электронные. Причем, даже после того, как они покурили, тяга сохранялась.

А до этого сотрудники Калифорнийского университета провели эксперимент, чтобы выяснить, настолько ли безвредны электронные сигареты, как утверждают их производители. Для этого ученые человеческие клетки обдавали паром электронной сигареты, а потом смотрели на результаты.

Оказалось, что клетки, обработанные паром, портятся или умирают быстрее, чем остальные. Таким образом, дым от электронной сигареты провоцирует образование раковых опухолей не менее чем испарения сигареты обычной.

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 11:45
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