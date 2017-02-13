Ученые: февраль самый депрессивный месяц в году

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 16:45

Февраль 2017 года является самым сложным месяцем в эмоциональном и психологическом плане, считают психологи.  

По мнению экспертов, появление депрессий в последнем месяце зимы характерно для человеческого организма.

Согласно прогнозам, в это время возможен рост самоубийств не только среди подростков, но и более старшего поколения.

Эксперты связывают это с повышением самокритики и расстройства из-за несбывшихся карьерных планов.

Психологи советуют в этом месяце быть внимательнее и сдержаннее, а также не осуществлять кардинальных перемен в жизни, передает портал наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 16:45
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