Ученые: февраль самый депрессивный месяц в году

Февраль 2017 года является самым сложным месяцем в эмоциональном и психологическом плане, считают психологи.
По мнению экспертов, появление депрессий в последнем месяце зимы характерно для человеческого организма.
Согласно прогнозам, в это время возможен рост самоубийств не только среди подростков, но и более старшего поколения.
Эксперты связывают это с повышением самокритики и расстройства из-за несбывшихся карьерных планов.
Психологи советуют в этом месяце быть внимательнее и сдержаннее, а также не осуществлять кардинальных перемен в жизни, передает портал наш сайт.
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