Ученые: газировка может остановить сердце

Потребление газированных и сладких напитков вредят организму и могут вызывать сердечно-сосудистые заболевания. Эта тема довольно много всегда обсуждалась, теперь проблемой заинтересовались европейские ученые.

Так что перед тем, как открыть банку с колой, задумайтесь о возможных последствиях. По словам исследователей, такой «чудо»-напиток вызывает изменения в организме, которые приводят к тяжелым формам ожирения. Это, в свою очередь, влечет за собой диабет, болезни сердца и другие заболевания.

Список недостатков газировки можно перечислять бесконечно. Согласно последним данным, в газировке перебор глюкозы, эти вещества могут спровоцировать сильную нехватку витамина B1. Также имеется повышенный риск распространения внесосудистого скопления жидкости, что влияет на остановку сердца.

На сегодняшний день сладкая газировка является одним из наиболее реализуемых товаров, а доход компании Coca-Cola в 2015 году составил 6 млрд долларов, пишет vladtime.ru.

Ранее «Алтайская правда» писала о том, что распространение массовой «любви» к газировке тесно связана с урбанизацией и ведением неправильного образа жизни. Более того, напитки с «газиками» приводят к сокращению головного мозга, к проблемам с памятью. Кроме того, любители воды с газом проводят во сне около 5 часов в сутки или даже меньше.