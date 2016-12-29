Ученые: Генная терапия лишит мир новых гениев

Генная терапия, за которой, уверены ученые, находится будущее, принесет человечеству не только освобождение от болезней и омоложение, но и ряд негативных моментов.
Биолог Джеймс Козубек из Кембриджского университета в Великобритании заявил, что из-за вмешательства в ДНК человечество может лишиться новых гениев. Например, нового Шекспира или Стивена Хокинга.
Редактирование ДНК для лечения наследственных болезней приведет к тому, что полезные мутации будут исключены. Ведь такие расстройства, как депрессия и шизофрения, часто связаны с творческими способностями и высоким интеллектом.
Так, например, писатели страдают биполярным расстройством в десять раз чаще, а поэты — в 40 раз чаще, чем люди нетворческих профессий, пишет Lenta.ru.
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