Ученые: Генная терапия лишит мир новых гениев

Генная терапия, за которой, уверены ученые, находится будущее, принесет человечеству не только освобождение от болезней и омоложение, но и ряд негативных моментов.

Биолог Джеймс Козубек из Кембриджского университета в Великобритании заявил, что из-за вмешательства в ДНК человечество может лишиться новых гениев. Например, нового Шекспира или Стивена Хокинга.

Редактирование ДНК для лечения наследственных болезней приведет к тому, что полезные мутации будут исключены. Ведь такие расстройства, как депрессия и шизофрения, часто связаны с творческими способностями и высоким интеллектом.

Так, например, писатели страдают биполярным расстройством в десять раз чаще, а поэты — в 40 раз чаще, чем люди нетворческих профессий, пишет Lenta.ru.