Ученые: Голод делает человека умнее

Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 17:46

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что у большинства людей присутствует уникальный гормон, который  оказывает положительное влияние на мозг во время голода.

Специалисты установили, этот гормон помогает активнее восстанавливаться мозговые клетки, обеспечивая живые существа ресурсом мозга для поиска источников питания.

Эксперимент провели на грызунах. В итоге голод резко повысил обучаемость мышей и успешность похождения тестов в лабиринте.

Ранее сообщалось,  что во время голода в организме человека снижается уровень глюкозы, поэтому он становится намного агрессивнее в поведении. Эксперты резюмируют, что глюкоза необходима мозгу, а ее недостаток сказывается на поведении и работоспособности человека.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 17:46
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